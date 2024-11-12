Россия представит несколько квантовых компьютеров с 50 кубитами

Каждый из представленных квантовых компьютеров будет базироваться на разных технологиях, включая ионные платформы. В России активно разрабатывают несколько типов квантовых систем, так как неясно, какая из них окажется наиболее эффективной в будущем.

Ученые надеются, что к 2030 году хотя бы один квантовый компьютер сможет превзойти суперкомпьютеры в решении конкретных задач. По словам Юнусова, это будет значительный прорыв в вычислительных технологиях, хотя решение таких задач требует огромных усилий.