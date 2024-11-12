Россия представит несколько квантовых компьютеров с 50 кубитами

Опубликовано 12 ноября 2024, 15:531 мин.
Россия представит несколько квантовых компьютеров с 50 кубитамиВ 2025 году
В 2025 году Россия представит несколько квантовых компьютеров с мощностью 50 кубитов. Об этом сообщил Руслан Юнусов, советник гендиректора «Росатом» и сооснователь Российского квантового центра, на «Квантовой неделе» в Нижнем Новгороде. По его словам, хотя первые прототипы квантовых компьютеров уже успешно прошли испытания, широкая презентация устройств ожидается в начале следующего года.
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Каждый из представленных квантовых компьютеров будет базироваться на разных технологиях, включая ионные платформы. В России активно разрабатывают несколько типов квантовых систем, так как неясно, какая из них окажется наиболее эффективной в будущем.
Ученые надеются, что к 2030 году хотя бы один квантовый компьютер сможет превзойти суперкомпьютеры в решении конкретных задач. По словам Юнусова, это будет значительный прорыв в вычислительных технологиях, хотя решение таких задач требует огромных усилий.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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