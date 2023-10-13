Россия представит систему жизнеобеспечения пилотов на авиавыставке в Дубае

Россия представит систему жизнеобеспечения пилотов на авиавыставке в ДубаеОна полностью отечественная
В пресс-службе "Рособоронэкспорт", которая входит в госкорпорацию "Ростех" рассказали, что на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 компания представит инновационную систему жизнеобеспечения и самообороны для летчиков, пишет ТАСС.
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Система является полностью российской разработкой. Этот экспортный продукт предназначен для летного состава самолетов и вертолетов, приземлившихся после катапультирования или аварийной посадки.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с летчиками Воздушно-космических сил России и производителями экипировки разработали комплекс на основе опыта, полученного в боевых условиях.
Этот комплект идентичен системам, используемым в российских вооруженных силах, но произведен из альтернативных российских компонентов. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул, что это уникальный продукт, полностью состоящий из российских элементов, успешно протестированных в реальных боевых условиях.
На Dubai Airshow 2023 впервые представим этот уникальный продукт, полностью состоящий из элементов российского производства, прошедших проверку в боевых условиях.