Россия представит систему жизнеобеспечения пилотов на авиавыставке в Дубае

Система является полностью российской разработкой. Этот экспортный продукт предназначен для летного состава самолетов и вертолетов, приземлившихся после катапультирования или аварийной посадки.

Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с летчиками Воздушно-космических сил России и производителями экипировки разработали комплекс на основе опыта, полученного в боевых условиях.

Этот комплект идентичен системам, используемым в российских вооруженных силах, но произведен из альтернативных российских компонентов. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул, что это уникальный продукт, полностью состоящий из российских элементов, успешно протестированных в реальных боевых условиях.