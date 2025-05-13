Россия разработает безэкипажные суда к 2050 году

Опубликовано 13 мая 2025, 12:151 мин.
Россия разработает безэкипажные суда к 2050 годуАвтономные технологии в новой стратегии судостроения
Правительство России обновило стратегию развития судостроения до 2036 года и на перспективу до 2050 года. Одним из ключевых направлений станет создание судов, изначально не предусматривающих наличие экипажа. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Согласно стратегии, отрасль сосредоточится на разработке стандартов автономной навигации и конструкций безэкипажных судов. Это позволит снизить зависимость от человеческого фактора, повысить безопасность мореплавания и сократить эксплуатационные расходы. Подобные пилотные проекты уже тестируются в Норвегии, Японии и России.
Цифровизация флота, как отмечают авторы документа, минимизирует риски ошибок и аварий. Внедрение автономных систем также уменьшит затраты на оплату труда экипажей и логистику. В России уже запущен проект по разработке цифровой навигации, включающий испытания технологий и формирование нормативной базы в соответствии со стандартами Международной морской организации.