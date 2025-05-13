Россия разработает безэкипажные суда к 2050 году

Согласно стратегии, отрасль сосредоточится на разработке стандартов автономной навигации и конструкций безэкипажных судов. Это позволит снизить зависимость от человеческого фактора, повысить безопасность мореплавания и сократить эксплуатационные расходы. Подобные пилотные проекты уже тестируются в Норвегии, Японии и России.

Цифровизация флота, как отмечают авторы документа, минимизирует риски ошибок и аварий. Внедрение автономных систем также уменьшит затраты на оплату труда экипажей и логистику. В России уже запущен проект по разработке цифровой навигации, включающий испытания технологий и формирование нормативной базы в соответствии со стандартами Международной морской организации.