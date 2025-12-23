Россия разработает дирижабли и сверхзвуковые самолеты к 2035 году

Помимо дирижаблей, документ включает разработку гражданских сверхзвуковых самолётов, экранопланов и летательных аппаратов с вертикальным взлётом. Также в списке отмечено создание конвертопланов и развитие аэромобильности.

В наземном транспорте акцент сделан на подвесных рельсовых системах, магнитной левитации и высокоскоростных магистралях. Особое внимание уделяется гибридным и электрическим двигательным установкам.

Ранее стало известно, что в рамках утвержденной концепции развития транспортной отрасли будет создана научная инфраструктура. Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, Минтранс и Российская академия наук (РАН) до 2035 года сформируют межотраслевой научный центр, девять центров компетенций и до 50 лабораторий.