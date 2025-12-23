В России
Опубликовано 23 декабря 2025, 15:48
1 мин.

Россия разработает дирижабли и сверхзвуковые самолеты к 2035 году

Принята концепция развития транспорта на десять лет
В России до 2035 года будут развивать технологии грузовых и пассажирских дирижаблей. Эти планы закреплены в новой концепции научно-технологического развития транспорта.
Россия разработает дирижабли и сверхзвуковые самолеты к 2035 году

© Ferra.ru

Помимо дирижаблей, документ включает разработку гражданских сверхзвуковых самолётов, экранопланов и летательных аппаратов с вертикальным взлётом. Также в списке отмечено создание конвертопланов и развитие аэромобильности.

В наземном транспорте акцент сделан на подвесных рельсовых системах, магнитной левитации и высокоскоростных магистралях. Особое внимание уделяется гибридным и электрическим двигательным установкам.

Ранее стало известно, что в рамках утвержденной концепции развития транспортной отрасли будет создана научная инфраструктура. Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, Минтранс и Российская академия наук (РАН) до 2035 года сформируют межотраслевой научный центр, девять центров компетенций и до 50 лабораторий.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#транспорт
,
#технологии