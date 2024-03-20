Россия разработает платформу для выявления фейков, созданных нейросетями

Предложение возникло после поручения премьер-министра Михаила Мишустина проработать методы выявления недостоверных данных. По словам представителей ведомства, в настоящее время ведутся научно-исследовательские работы в этом направлении.

Специалисты отмечают, что количество фейков, созданных при помощи нейросетей, постоянно растет. Это вызвано доступностью технологий для создания такой информации. Однако важно различать использование нейросетей без злого умысла и их применение для мошенничества.

Пока еще нет надежных методов автоматического выявления сгенерированных текстов. Однако в мире активно ведутся исследования в этой области. На данный момент основным средством борьбы с фейками остается здоровый скептицизм пользователей к получаемой информации.