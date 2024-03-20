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В России
Опубликовано 20 марта 2024, 19:48
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Россия разработает платформу для выявления фейков, созданных нейросетями

По поручению премьер-министра
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали, что рассматриваю идею создания общей системы, которая сможет выявлять ложную информацию, сгенерированную искусственным интеллектом.

Предложение возникло после поручения премьер-министра Михаила Мишустина проработать методы выявления недостоверных данных. По словам представителей ведомства, в настоящее время ведутся научно-исследовательские работы в этом направлении.

Специалисты отмечают, что количество фейков, созданных при помощи нейросетей, постоянно растет. Это вызвано доступностью технологий для создания такой информации. Однако важно различать использование нейросетей без злого умысла и их применение для мошенничества.

Пока еще нет надежных методов автоматического выявления сгенерированных текстов. Однако в мире активно ведутся исследования в этой области. На данный момент основным средством борьбы с фейками остается здоровый скептицизм пользователей к получаемой информации.