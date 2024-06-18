Россия разработает технологии для удешевления добычи титана

Опубликовано 18 июня 2024, 13:11
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Россия разработает технологии для удешевления добычи титанаСообщил руководитель Роснедр
В России сосредоточено около 15% мировых запасов титана, однако дороговизна технологий извлечения этого ценного сырья создает сложности. На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роснедр Евгений Петров сообщил о текущей разработке методов обогащения титановой руды с целью снижения себестоимости производства титанового концентрата.
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За последние годы была проведена масштабная ревизия технологических циклов. Россия обладает внушительными запасами титана — примерно 580 млн тонн диоксида титана. Несмотря на это, месторождения характеризуются сложными рудами, что усложняет добычу металла, отметил Петров.
Работа над технологией обогащения руды и снижением себестоимости продукции ведется на базе Геотехнологического центра, созданного в 2021 году при Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ВИМС).