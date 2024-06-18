Россия разработает технологии для удешевления добычи титана

За последние годы была проведена масштабная ревизия технологических циклов. Россия обладает внушительными запасами титана — примерно 580 млн тонн диоксида титана. Несмотря на это, месторождения характеризуются сложными рудами, что усложняет добычу металла, отметил Петров.

Работа над технологией обогащения руды и снижением себестоимости продукции ведется на базе Геотехнологического центра, созданного в 2021 году при Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ВИМС).