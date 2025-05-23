Россия разработала концепцию «Цифрового неба» для дронов

Опубликовано 23 мая 2025, 11:051 мин.
Россия разработала концепцию «Цифрового неба» для дроновЧтобы создать единую среду
Российская компания АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» разработали концепцию под названием «Цифровое небо России», которая призвана упростить массовое внедрение гражданских беспилотных летательных аппаратов. Этот проект направлен на создание единой среды для управления и использования беспилотников в стране.
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Работа над концепцией завершится до середины июля. После этого документ передадут для согласования в Минтранс, Роскосмос, Министерство обороны и другие профильные ведомства. Такой порядок необходим для согласования технических и законодательных аспектов проекта.
Основная идея концепции заключается в объединении всех доступных технологий и платформ в единую защищенную систему. Это позволит рассматривать беспилотники как физические и цифровые объекты одновременно, создавая интегрированную архитектуру для их работы. Проект рассчитан на перспективу в 20 лет и предусматривает постепенное открытие воздушного пространства для беспилотных аппаратов с целью их более широкого применения в экономике.