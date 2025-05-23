Россия разработала концепцию «Цифрового неба» для дронов

Работа над концепцией завершится до середины июля. После этого документ передадут для согласования в Минтранс, Роскосмос, Министерство обороны и другие профильные ведомства. Такой порядок необходим для согласования технических и законодательных аспектов проекта.

Основная идея концепции заключается в объединении всех доступных технологий и платформ в единую защищенную систему. Это позволит рассматривать беспилотники как физические и цифровые объекты одновременно, создавая интегрированную архитектуру для их работы. Проект рассчитан на перспективу в 20 лет и предусматривает постепенное открытие воздушного пространства для беспилотных аппаратов с целью их более широкого применения в экономике.