Опубликовано 25 июня 2026, 08:391 мин.
Россия сохранит открытый доступ к программе обсерватории «Спектр-УФ»Проект продолжит работу с учетом новых условий
Научный руководитель проекта «Спектр-УФ» академик РАН Борис Шустов в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2026» сообщил, что российские специалисты планируют оставить научную программу будущей космической обсерватории доступной для ученых из разных стран, включая недружественные государства.
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Изначально обсерватория создавалась как международный проект, однако часть зарубежных участников вышла из программы или отказалась поставлять подготовленные приборы. Из-за этого российским разработчикам пришлось заменить часть оборудования собственными решениями.
В частности, специалисты создали отечественные аналоги некоторых элементов, включая фотокатоды на основе соединения цезия и йода для блока камер поля. Шустов отметил, что открытость для международных исследовательских заявок важна для сохранения качества научных исследований.