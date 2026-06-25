Россия сохранит открытый доступ к программе обсерватории «Спектр-УФ»

Изначально обсерватория создавалась как международный проект, однако часть зарубежных участников вышла из программы или отказалась поставлять подготовленные приборы. Из-за этого российским разработчикам пришлось заменить часть оборудования собственными решениями.

В частности, специалисты создали отечественные аналоги некоторых элементов, включая фотокатоды на основе соединения цезия и йода для блока камер поля. Шустов отметил, что открытость для международных исследовательских заявок важна для сохранения качества научных исследований.