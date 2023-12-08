Россия совместно с Беларусью запустит производство по переработке шин

Россия совместно с Беларусью запустит производство по переработке шинПроект обойдется в 812 миллионов рублей
Планы на создание совместного предприятия по переработке шин между Российским экологическим оператором (РЭО) и крупнейшим белорусским заводом "Экологическая альтернатива" обрели четкие очертания. Воронежская область станет местом строительства этого предприятия, ориентированного на производство объема в 15 тысяч тонн в год, пишет ТАСС.
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Совместный проект обойдется в 812 миллионов рублей, при этом РЭО уже определилось с финансированием, запланированным на начало следующего года. Встреча замглавы белорусского кабмина Петра Пархомчика с замглавой российского правительства Викторией Абрамченко стала площадкой для объявления о перспективных совместных проектах.
Кроме переработки шин, обсуждались и другие сотруднические инициативы, включая выпуск специализированной техники для работы в городских условиях. Российская сторона выразила интерес к поставкам техники от Минского автомобильного завода (МАЗ), предполагая, что они могут покрыть значительную часть спроса на спецтехнику в регионах.