Россия совместно с Беларусью запустит производство по переработке шин

Совместный проект обойдется в 812 миллионов рублей, при этом РЭО уже определилось с финансированием, запланированным на начало следующего года. Встреча замглавы белорусского кабмина Петра Пархомчика с замглавой российского правительства Викторией Абрамченко стала площадкой для объявления о перспективных совместных проектах.

Кроме переработки шин, обсуждались и другие сотруднические инициативы, включая выпуск специализированной техники для работы в городских условиях. Российская сторона выразила интерес к поставкам техники от Минского автомобильного завода (МАЗ), предполагая, что они могут покрыть значительную часть спроса на спецтехнику в регионах.