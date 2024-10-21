В России
Опубликовано 21 октября 2024, 18:02
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Россия совместно с Китаем создала новую технологию производства ингредиентов для шампуней и лекарств

Инновация в химической промышленности
Группа ученых из России и Китая представили новый подход к синтезу оксид-аминов, химических соединений, которые широко используются в бытовых чистящих средствах и фармацевтике, в том числе для лечения рака. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале «Chemical Science».
Россия совместно с Китаем создала новую технологию производства ингредиентов для шампуней и лекарств

© Ferra.ru

Оксиды аминов, также известные как N-оксида, применяются в различных товарах, таких как шампуни и чистящие средства. Их производство превышает 50 тысяч тонн в год, и использование этих соединений стремительно растет в новых областях, включая нефтедобычу и текстильную промышленность. В фармацевтике пиридин-N-оксид является важным компонентом для создания лекарств от рака и антимикробных средств.

Новая технология включает использование простого устройства для получения микрокапель воды, что позволяет синтезировать N-оксиды без применения катализаторов и специфических окислителей. Это обеспечивает выход конечного продукта на уровне 80−90%.

В проекте принимали участие российские ученые Роман Балабин и Константин Чингин. В настоящее время авторы уже начали процесс патентования своей технологии и планируют строительство более крупного химического реактора для массового производства оксидов аминов.