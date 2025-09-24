В России
Россия создала базу для борьбы с киберпреступлениями

меры безопасности усилены в последние годы
Россия за последние годы сформировала комплексную нормативную базу для борьбы с компьютерными преступлениями. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев на конференции по информационной безопасности в ПФО. Он отметил, что был усилен уровень уголовной и административной ответственности.
Также были реализованы практические меры защиты. Введена в эксплуатацию автоматизированная система безопасности российского сегмента интернета. Развёрнуты инструменты противодействия кибератакам на инфраструктуру электронного правительства. При этом Валеев признал, что все эти меры в значительной степени оказались запоздалыми.

Количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, продолжает расти. Особую тревогу вызывает тот факт, что чаще всего жертвами злоумышленников становятся социально уязвимые категории граждан: дети, пенсионеры и инвалиды.

Депутат связал эту ситуацию с тем, что общество воспринимает технологический прогресс прежде всего как источник комфорта, не уделяя достаточного внимания вопросам безопасности. Кроме того, возросло количество атак на объекты критической информационной инфраструктуры страны.