Россия создала космический центр за 1 млрд рублей

Центр будет работать на базе МФТИ с привлечением ведущих вузов и научных организаций. В планах — разработка малых космических аппаратов, включая их ключевые компоненты: камеры, радары и двигатели для низких и средних орбит. Также ученые займутся интеграцией космических систем с сетями связи 5GA.

Программа центра стартует в 2025 году. Параллельно будет вестись подготовка специалистов для космической отрасли по девяти образовательным программам.

Как отметили в Фонде НТИ, центр объединит усилия ведущих вузов, госкорпорации «Роскосмос» и частных компаний. Такое сотрудничество должно ускорить развитие космических технологий и создать основу для новых совместных проектов.