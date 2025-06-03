Россия создала космический центр за 1 млрд рублей

Опубликовано 03 июня 2025, 15:401 мин.
Россия создала космический центр за 1 млрд рублейДроны из космоса и новые спутники Земли
В России создан Центр компетенций НТИ по перспективным космическим системам. На его развитие Фонд НТИ выделил более 1 миллиарда рублей. Основная задача центра — разработка технологий для управления роями дронов из космоса и создание аппаратов дистанционного зондирования Земли.
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Центр будет работать на базе МФТИ с привлечением ведущих вузов и научных организаций. В планах — разработка малых космических аппаратов, включая их ключевые компоненты: камеры, радары и двигатели для низких и средних орбит. Также ученые займутся интеграцией космических систем с сетями связи 5GA.
Программа центра стартует в 2025 году. Параллельно будет вестись подготовка специалистов для космической отрасли по девяти образовательным программам.
Как отметили в Фонде НТИ, центр объединит усилия ведущих вузов, госкорпорации «Роскосмос» и частных компаний. Такое сотрудничество должно ускорить развитие космических технологий и создать основу для новых совместных проектов.