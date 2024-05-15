Россия создала первую национальную библиотечную платформу

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев назвал проект «Приоритет» первым российским шагом к технологическому суверенитету в области библиотечных и информационных систем.

Электронная платформа «Приоритет» позволит получить полную информацию об изданных в России книгах, газетах, журналах и другой печатной продукции. Система уже содержит данные о более чем 5 миллионах объектов и перейдет в режим открытого тестирования в 2024 году.

«Приоритет» также будет включать в себя оцифрованные копии части фондов, доступ к которым можно будет получить в формате электронного читального зала. Программное обеспечение будет иметь открытые веб-версии для доступа пользователей без установки дополнительного ПО.

Система «Приоритет» также будет использоваться для восстановления фондов библиотек, пострадавших в результате различных инцидентов и катастроф, путем цифровой реконструкции утраченных объектов.