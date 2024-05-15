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В России
Опубликовано 15 мая 2024, 20:48
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Россия создала первую национальную библиотечную платформу

В этом году перейдет в режим открытого тестирования
Российская национальная библиотека (РНБ) представила новое программное обеспечение (ПО) «Приоритет», которое дает доступ к информации о более чем 12 миллионах книг и других объектах, хранящихся в ее фондах. Проект представляет собой электронную библиографическую платформу и направлен на упрощение работы с книгами для читателей и библиотекарей, а также станет базой данных для исследователей.
Россия создала первую национальную библиотечную платформу

© Ferra.ru

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев назвал проект «Приоритет» первым российским шагом к технологическому суверенитету в области библиотечных и информационных систем.

Электронная платформа «Приоритет» позволит получить полную информацию об изданных в России книгах, газетах, журналах и другой печатной продукции. Система уже содержит данные о более чем 5 миллионах объектов и перейдет в режим открытого тестирования в 2024 году.

«Приоритет» также будет включать в себя оцифрованные копии части фондов, доступ к которым можно будет получить в формате электронного читального зала. Программное обеспечение будет иметь открытые веб-версии для доступа пользователей без установки дополнительного ПО.

Система «Приоритет» также будет использоваться для восстановления фондов библиотек, пострадавших в результате различных инцидентов и катастроф, путем цифровой реконструкции утраченных объектов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#библиотека
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#онлайн-библиотека
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#книги
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#ПО