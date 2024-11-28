Россия создала производство композитных материалов для авиастроения

Опубликовано 28 ноября 2024, 20:341 мин.
Россия создала производство композитных материалов для авиастроенияКоторые используются для производства МС-21
Россия за несколько лет смогла наладить производство качественных композитных материалов для авиастроения, что стало возможным благодаря западным санкциям и уходу иностранных поставщиков. Это признание сделал Анатолий Гайданский, генеральный директор компании «Аэрокомпозит», которая участвует в разработке российского самолета МС-21.
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Как отметил Гайданский, введенные в 2018 году санкции сыграли важную роль в создании отечественной отрасли композитных материалов. До этого российская авиация зависела от зарубежных поставок, но после санкций был поставлен вопрос о разработке собственных материалов.
Вместо зарубежных материалов для крыла МС-21 российские специалисты, включая ученых Росатома и МГУ, создали композиты, которые по своим характеристикам не уступают западным аналогам. Сегодня Россия имеет полностью независимую линию производства композитных материалов, начиная с нефти и заканчивая готовыми изделиями для авиастроения.