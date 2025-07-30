Россия создаст цифровую систему аэронавигационных данных

Новая система обеспечит автоматизированный сбор, проверку и распространение аэронавигационной информации в режиме онлайн. Пользователи получат доступ к цифровым картам и данным, необходимым для организации воздушного движения и полётов всех типов воздушных судов.

Как отметил Виктор Соломенцев из «Азимута», система особенно важна для интеграции беспилотной авиации в общее воздушное пространство. Проект завершится в 2027 году одновременно с созданием Единой системы планирования воздушного пространства.

По словам Дмитрия Савицкого из «Алмаз — Антея», все разрабатываемые цифровые системы будут синхронизированы и обеспечат согласованную работу авиакомпаний, операторов дронов и органов управления воздушным движением.