Россия создаст цифровую систему аэронавигационных данных

Опубликовано 30 июля 2025, 14:111 мин.
Россия создаст цифровую систему аэронавигационных данныхНовый формат заменит бумажные документы к 2027 году
Компании «Азимут», входящая в госкопорацию Ростех, и концерн «Алмаз — Антей» начали разработку электронного Сборника аэронавигационной информации (eAIP) в рамках нацпроекта по беспилотным системам. Проект предусматривает переход от бумажных и PDF-документов к цифровому формату AIXM с созданием единой базы данных.
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Новая система обеспечит автоматизированный сбор, проверку и распространение аэронавигационной информации в режиме онлайн. Пользователи получат доступ к цифровым картам и данным, необходимым для организации воздушного движения и полётов всех типов воздушных судов.
Как отметил Виктор Соломенцев из «Азимута», система особенно важна для интеграции беспилотной авиации в общее воздушное пространство. Проект завершится в 2027 году одновременно с созданием Единой системы планирования воздушного пространства.
По словам Дмитрия Савицкого из «Алмаз — Антея», все разрабатываемые цифровые системы будут синхронизированы и обеспечат согласованную работу авиакомпаний, операторов дронов и органов управления воздушным движением.