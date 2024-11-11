Россия создаст летающие грузовики для экстремальных условий

Первые модели по плану будут выведены на рынок до конца 2025 года. Особенностью новых БПЛА станет использование обычного бензина АИ-95, что сделает их эксплуатацию более доступной и экономичной.

По словам генерального директора компании «Летающие грузовики» Антона Блика, беспилотники будут использоваться для оперативной доставки грузов на удаленные буровые платформы и в труднодоступные регионы, включая Крайний Север. Это позволит значительно ускорить транспортировку, что особенно важно в экстренных ситуациях, например, при доставке медицинских препаратов или гуманитарной помощи.

Директор по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Юрий Молодых, отметил, что создание таких беспилотных грузовиков — сложная задача. Помимо надежности, важно обеспечить простоту обслуживания и минимальные требования к операторам и техникам, что сделает их использование более удобным и эффективным.