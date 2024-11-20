В России
Опубликовано 20 ноября 2024, 18:57
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Россия создаст новые газотурбинные двигатели для крупных судов

В рамках Стратегии развития судостроения России
Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) занимаются разработкой перспективных газотурбинных двигателей для российского транспортного флота. Эти двигатели могут быть использованы на различных судах, таких как танкеры, газовозы, контейнеровозы и транспортные суда для перевозки автомобилей.
Россия создаст новые газотурбинные двигатели для крупных судов

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Согласно Стратегии развития судостроения России до 2035 года, стране необходимо обновление гражданских судов, и создание отечественных двигателей для крупных судов стало важной задачей. После введения западных санкций российская судостроительная отрасль оказалась ограничена в возможности заказывать двигатели за рубежом.

На данный момент российские предприятия производят двигатели мощностью до 7,5 МВт, однако для крупнотоннажных судов требуется значительно больше мощностей. Одним из решений этого вопроса ученые называют использование газотурбинных двигателей. По словам Максима Власьева, заведующего кафедрой проектирования судов СПбГМТУ, специалисты университета совместно с партнёрами из АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» проводят исследования для создания модельного ряда таких двигателей.