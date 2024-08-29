Россия создаст первый отечественный компьютерный томограф

Смирнов отметил, что это будет пятая попытка разработки такого оборудования в России. Предыдущие попытки не увенчались успехом. В настоящее время в стране функционируют около 4 тысяч КТ-аппаратов, все из которых являются иностранными. Проблема заключается в частой замене рентгеновских излучателей, что ежегодно обходится в 18 миллиардов рублей: 12 миллиардов на покупку оборудования и 6 миллиардов на его обслуживание.

Сертификация первых рентгеновских источников уже завершена, и новый томограф должен стать значительным шагом к снижению зависимости от импортного оборудования и затрат на его обслуживание.