Россия создаст плазменный ракетный двигатель для межпланетных полетов

Ученые «Росатома» в 2023 году создали прототип ускорителя плазмы с внешним магнитным полем для плазменного ракетного двигателя. Этот двигатель обладает увеличенными параметрами тяги и удельного импульса, что делает его пригодным для межпланетных перелетов и регулярного обмена грузами между Землей и Луной.

Средняя мощность плазменного двигателя может достигать 300 киловатт, при этом он работает в импульсно-периодическом режиме. Это открывает новые перспективы для исследования космоса и развития космической инфраструктуры России.