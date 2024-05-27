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В России
Опубликовано 27 мая 2024, 20:20
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Россия создаст плазменный ракетный двигатель для межпланетных полетов

Его мощность сможет достигать 300 киловатт
В годовом отчете АО «Атомэнергопром» обнародована информация о создании в России плазменного ракетного двигателя при участии «Росатома». Этот двигатель, мощностью в несколько сотен киловатт, имеет потенциал стать ключом к технологическому лидерству в космосе.
Россия создаст плазменный ракетный двигатель для межпланетных полетов

© Ferra.ru

Ученые «Росатома» в 2023 году создали прототип ускорителя плазмы с внешним магнитным полем для плазменного ракетного двигателя. Этот двигатель обладает увеличенными параметрами тяги и удельного импульса, что делает его пригодным для межпланетных перелетов и регулярного обмена грузами между Землей и Луной.

Средняя мощность плазменного двигателя может достигать 300 киловатт, при этом он работает в импульсно-периодическом режиме. Это открывает новые перспективы для исследования космоса и развития космической инфраструктуры России.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
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#разработка
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#Росатом