Опубликовано 23 мая 2024, 20:59
1 мин.
Россия создаст систему для безопасности в космосе «Млечный путь»Планируется в этом году запустить проект
В 2024 году Россия запускает проект «Млечный путь» для обеспечения безопасности в космосе, сообщил Александр Блошенко, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке. Объявление прозвучало на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве.
© Ferra.ru
Проект «Млечный путь» представляет собой открытую информационную платформу для международного мониторинга космической обстановки. Роскосмос приглашает партнеров по БРИКС подключиться к системе, что позволит странам-участницам получать и предлагать услуги в области космической безопасности.
Блошенко подчеркнул, что данный проект укрепит позиции БРИКС как важного игрока в космической деятельности. Он отметил, что такая платформа может стать важным связующим звеном для информационного обмена между странами-участницами. Для координации действий, Россия предложила создать совместную рабочую группу и разработать план действий.