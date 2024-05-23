Россия создаст систему для безопасности в космосе «Млечный путь»

Проект «Млечный путь» представляет собой открытую информационную платформу для международного мониторинга космической обстановки. Роскосмос приглашает партнеров по БРИКС подключиться к системе, что позволит странам-участницам получать и предлагать услуги в области космической безопасности.

Блошенко подчеркнул, что данный проект укрепит позиции БРИКС как важного игрока в космической деятельности. Он отметил, что такая платформа может стать важным связующим звеном для информационного обмена между странами-участницами. Для координации действий, Россия предложила создать совместную рабочую группу и разработать план действий.