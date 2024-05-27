Россия создаст собственное ПО для оптического проектирования

Проект направлен на импортозамещение зарубежного софта, что снизит зависимость от иностранных технологий и повысит безопасность и эффективность проектирования. Заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Осипов отметил, что эта инициатива крайне важна для крупнейшего в стране производителя оптической продукции.

Новая российская разработка позволит проводить точные расчеты траекторий световых лучей, анализировать и оптимизировать оптические системы. Генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин подчеркнул, что использование собственных платформ и передовых научных разработок усилит цифровой суверенитет страны.

В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта и суперкомпьютеров для еще большей эффективности. На данный момент проект находится на этапе активной разработки.