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В России
Опубликовано 27 мая 2024, 18:56
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Россия создаст собственное ПО для оптического проектирования

Оно повысит скорость разработки оптики
На конференции ЦИПР-2024 компании «Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания отечественного программного обеспечения (ПО) для проектирования оптических систем. Оно существенно повысит скорость и качество разработки оптики, необходимой для электроники, медицины, космоса и оборонной промышленности.
Россия создаст собственное ПО для оптического проектирования

© Ferra.ru

Проект направлен на импортозамещение зарубежного софта, что снизит зависимость от иностранных технологий и повысит безопасность и эффективность проектирования. Заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Осипов отметил, что эта инициатива крайне важна для крупнейшего в стране производителя оптической продукции.

Новая российская разработка позволит проводить точные расчеты траекторий световых лучей, анализировать и оптимизировать оптические системы. Генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин подчеркнул, что использование собственных платформ и передовых научных разработок усилит цифровой суверенитет страны.

В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта и суперкомпьютеров для еще большей эффективности. На данный момент проект находится на этапе активной разработки.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#технологии
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#Ростех