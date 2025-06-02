Разработкой займется проектный офис «Сколково», отвечающий за направление видеоигр. Участники считают, что создание собственной консоли — это не просто сборка устройства, а комплексная задача, затрагивающая сразу несколько сфер: от железа и операционных систем до разработки игр и их продаж.

Проект планируют реализовывать в виде технологического консорциума с привлечением разных партнёров и инвесторов. Компания Fplus станет основным исполнителем по технической части: локализация исследований, опытно-конструкторские работы и тестирование решений будут проходить в рамках экосистемы Сколково.

Ожидается, что работа над консолью поможет не только разработать новое устройство, но и станет толчком для всей российской игровой индустрии. Участники проекта собираются также организовывать совместные мероприятия, привлекать стартапы и продвигать разработки отечественной электроники.

Идея запуска российской игровой консоли выглядит амбициозно, особенно с учетом того, что страна пока не имеет подобного продукта на рынке. Однако Fplus напоминает, что совсем недавно отечественные процессоры и ОС тоже казались маловероятными — а теперь они уже используются в реальных проектах.

На текущем этапе стороны нацелены на создание архитектуры проекта и поиск нужных партнеров. Конкретных сроков появления самой консоли пока не называют.