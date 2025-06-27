Россия создаст собственные судовые двигатели за 3,5 года

Каждый такой двигатель будет весить около 250 тонн — сопоставимо с трёхэтажным зданием. Подобные установки способны обеспечивать движение судов водоизмещением 40−50 тысяч тонн. Для сравнения, это соответствует массе единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

Производственный процесс начнётся в этом году. Сначала планируется штучный выпуск, затем — переход к серийному изготовлению. Цель предприятия — выйти на производство 30 двигателей ежегодно.

Как отметил Даниленко, у завода имеются все необходимые технические наработки, производственный потенциал и квалифицированные специалисты. Ключевым вопросом остаётся обеспечение финансирования проекта. В настоящее время предприятие ведёт переговоры с Объединённой судостроительной корпорацией.