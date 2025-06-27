В России
Опубликовано 27 июня 2025, 18:30
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Россия создаст собственные судовые двигатели за 3,5 года

Мощные установки заменят импортные аналоги на крупных судах
В течение трёх с половиной лет российские предприятия разработают и начнут выпуск мощных судовых двигателей для крупнотоннажного флота. Как сообщил руководитель Кингисеппского машзавода Михаил Даниленко, новые силовые установки мощностью от 9 МВт предназначены для нефтеналивных танкеров, сухогрузов и других больших судов, которые сейчас оснащаются иностранными аналогами.
Россия создаст собственные судовые двигатели за 3,5 года

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Каждый такой двигатель будет весить около 250 тонн — сопоставимо с трёхэтажным зданием. Подобные установки способны обеспечивать движение судов водоизмещением 40−50 тысяч тонн. Для сравнения, это соответствует массе единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

Производственный процесс начнётся в этом году. Сначала планируется штучный выпуск, затем — переход к серийному изготовлению. Цель предприятия — выйти на производство 30 двигателей ежегодно.

Как отметил Даниленко, у завода имеются все необходимые технические наработки, производственный потенциал и квалифицированные специалисты. Ключевым вопросом остаётся обеспечение финансирования проекта. В настоящее время предприятие ведёт переговоры с Объединённой судостроительной корпорацией.