Россия стала первой страной по массовому внедрению оплаты по биометрии

Прошлым летом Сбер запустил проект «оплата улыбкой» через SberPay, установив около 600 тыс. терминалов по всей стране, с планами достигнуть миллиона к концу года. Уже 30 млн клиентов используют этот сервис, и ежедневно к нему присоединяются 50 тыс. человек.

Греф уверен, что через пару лет биометрические платежи станут стандартом не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах по всей стране. Сбер акцентировал внимание на человекоцентричной модели в новой стратегии, представленной в декабре 2023 года, демонстрируя в фильме, как их сервисы меняют жизнь россиян.