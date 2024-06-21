Россия стала первой страной по массовому внедрению оплаты по биометрии

Опубликовано 21 июня 2024, 19:55
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Россия стала первой страной по массовому внедрению оплаты по биометрииСообщил Герман Греф
Герман Греф, председатель правления Сбера, презентовал в документальном фильме, выпущенном к Годовому общему собранию акционеров, перспективы биометрических технологий для платежей по всей России. Он подчеркнул, что Россия стала первой страной, где массово внедрены биометрические платежи, и теперь не зависит от зарубежного ПО для их распознавания.
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Прошлым летом Сбер запустил проект «оплата улыбкой» через SberPay, установив около 600 тыс. терминалов по всей стране, с планами достигнуть миллиона к концу года. Уже 30 млн клиентов используют этот сервис, и ежедневно к нему присоединяются 50 тыс. человек.
Греф уверен, что через пару лет биометрические платежи станут стандартом не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах по всей стране. Сбер акцентировал внимание на человекоцентричной модели в новой стратегии, представленной в декабре 2023 года, демонстрируя в фильме, как их сервисы меняют жизнь россиян.