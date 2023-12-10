Россия удвоит мощности возобновляемой энергии

По его заявлению, к 2030 году Россия планирует увеличить мощность возобновляемых источников с 6 ГВт до 12 ГВт. Это позволит поднять долю зеленой энергии до 39,7%, что превысит текущие 37,8%. Около половины прироста будет обеспечено удвоением производства из возобновляемых источников.

Торосов подчеркнул, что государство гарантирует возврат инвестиций в эту область на уровне 175 миллиардов рублей в рамках поддержки возобновляемой энергетики.

На сегодняшний день установленная мощность возобновляемых источников составляет 6,04 ГВт. Также он отметил, что в разработке находятся 110 проектов с общей мощностью 4 ГВт.