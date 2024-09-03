Россия укрепит позиции в Арктике с помощью беспилотных дирижаблей

По словам Ушакова, дирижабли могут стать эффективным всесезонным транспортным средством, способным работать в условиях, где традиционные методы транспорта оказываются бесполезными. Это позволит не только улучшить доставку грузов, но и вовлечь в экономический оборот природные ресурсы труднодоступных районов.

Для реализации проекта планируется создать инжиниринговый центр, консолидировать документацию и локализовать производство дирижаблей на территории Дальнего Востока, отметил Ушаков.