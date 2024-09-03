Россия укрепит позиции в Арктике с помощью беспилотных дирижаблей

Опубликовано 03 сентября 2024, 15:501 мин.
Россия укрепит позиции в Арктике с помощью беспилотных дирижаблейОни будут доставлять груз на Крайний Север
Михаил Ушаков, руководитель АО «СЕВЕР: Специальные Транспортные Технологии», индустриального партнера научно-образовательного центра «Север» сообщил, что строительство и внедрение беспилотных дирижаблей станет ключом к стратегическому доминированию России в Арктике и улучшит логистику в рамках северного завоза в Якутии и других арктических регионах.
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По словам Ушакова, дирижабли могут стать эффективным всесезонным транспортным средством, способным работать в условиях, где традиционные методы транспорта оказываются бесполезными. Это позволит не только улучшить доставку грузов, но и вовлечь в экономический оборот природные ресурсы труднодоступных районов.
Для реализации проекта планируется создать инжиниринговый центр, консолидировать документацию и локализовать производство дирижаблей на территории Дальнего Востока, отметил Ушаков.