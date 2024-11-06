Россия утвердила новый эталон для измерения числа копий ДНК

В сообщении пресс-службы Росстандарта говорится, что с каждым годом мировой рынок молекулярно-генетических исследований расширяется, и Россия не должна отставать от мировых тенденций. Новый эталон окажет большое влияние на внутреннюю метрологическую инфраструктуру страны, а также поспособствует созданию новых эталонов и методик измерений.

Эталон был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии имени Д. И. Менделеева. Он позволит обеспечить метрологическую прослеживаемость и достоверность результатов измерений в различных областях, таких как производство медицинских изделий, санитарный контроль пищевых продуктов, криминалистика и биотехнологии.

Эталон состоит из основного и вспомогательного оборудования, часть которого производится в России.