Россия увеличит мощность солнечной и ветровой энергетики

Опубликовано 17 июля 2026, 12:591 мин.
Россия увеличит мощность солнечной и ветровой энергетикиНовые объекты введут в работу до 2031 года
В России с 2026 по 2031 год планируется запустить солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 5,8 ГВт. Это позволит увеличить установленную мощность такой генерации с 7,4 ГВт до 13,2 ГВт.
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Глава Якутии и председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев сообщил, что сейчас солнечные и ветровые объекты обеспечивают 2,7% установленной мощности электростанций страны. По данным «Системного оператора», на 1 июля их суммарная мощность составляла 7,4 ГВт, а выработка электроэнергии достигла 10,9 млрд кВт⋅ч.
Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, к 2042 году мощность солнечной и ветровой генерации должна вырасти до 21,9 ГВт, что составит 7,3% от общей мощности энергосистемы. Развитие направления также входит в проекты по новым энергетическим технологиям и системам накопления энергии.