Россия увеличит мощность солнечной и ветровой энергетики

Глава Якутии и председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев сообщил, что сейчас солнечные и ветровые объекты обеспечивают 2,7% установленной мощности электростанций страны. По данным «Системного оператора», на 1 июля их суммарная мощность составляла 7,4 ГВт, а выработка электроэнергии достигла 10,9 млрд кВт⋅ч.

Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, к 2042 году мощность солнечной и ветровой генерации должна вырасти до 21,9 ГВт, что составит 7,3% от общей мощности энергосистемы. Развитие направления также входит в проекты по новым энергетическим технологиям и системам накопления энергии.