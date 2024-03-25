Россия увеличит производство гелия к 2030 году

Увеличение производства связано с разработкой газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ожидается, что российский гелий закроет до 45% мирового спроса, преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Развитие высокотехнологичных отраслей, таких как промышленная криогеника, космические исследования и медицинская сфера, будет способствовать росту внутреннего спроса на гелий в России. В настоящее время уровень технологической готовности отечественного оборудования позволяет обеспечить проекты необходимым оборудованием.

Россия сосредоточила свой потенциал по добыче гелия на Восточной Сибири и Дальнем Востоке, где насчитывается 35 гелиевых месторождений.