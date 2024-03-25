Россия увеличит производство гелия к 2030 году

Опубликовано 25 марта 2024, 16:11
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Россия увеличит производство гелия к 2030 годуДо 75 млн кубических метров
В пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики представили прогноз по добыче гелия в России. По данным специалистов, к 2030 году объем производства гелия в стране может достигнуть 75 млн кубических метров и сохраниться на этом уровне в течение до середины XXI века.
Увеличение производства связано с разработкой газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ожидается, что российский гелий закроет до 45% мирового спроса, преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Развитие высокотехнологичных отраслей, таких как промышленная криогеника, космические исследования и медицинская сфера, будет способствовать росту внутреннего спроса на гелий в России. В настоящее время уровень технологической готовности отечественного оборудования позволяет обеспечить проекты необходимым оборудованием.
Россия сосредоточила свой потенциал по добыче гелия на Восточной Сибири и Дальнем Востоке, где насчитывается 35 гелиевых месторождений.