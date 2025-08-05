В России
Опубликовано 05 августа 2025, 18:42
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Россия вложит 750 млн рублей в развитие сетей 5G+ и 6G

«Сколтех» займётся разработкой телеком-оборудования
Минцифры России выделило 750 млн рублей на создание отечественных технологий для сетей связи нового поколения. Проект будет реализован «Сколтехом» в течение трёх лет при участии ведущих технических вузов страны.
Россия вложит 750 млн рублей в развитие сетей 5G+ и 6G

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Как сообщили в пресс-службе университета, работы ведутся в рамках дорожной карты развития мобильных сетей. Основное внимание уделят технологиям 5G Advanced и созданию научного задела для 6G. В проекте участвуют МФТИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МТУСИ, МИФИ и НИЦ «Телеком».

Ректор «Сколтеха» Александр Кулешов отметил, что вуз уже выполнил обязательства по 5G — разработанные базовые станции поставлены в 37 регионов. Новый проект включает разработку программного обеспечения базовых станций, систем управления сетью на основе ИИ, цифровых двойников и антенных систем.

Проектный центр беспроводной связи «Сколтеха» станет основной площадкой для исследований. Как подчеркнули в университете, запуск разработок своевременен, учитывая активную работу других стран в этом направлении.

Результаты проекта должны создать основу для внедрения сетей 6G к 2030 году.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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