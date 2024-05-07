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В России
Опубликовано 07 мая 2024, 20:26
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Россия войдет в десятку лидеров в научных исследованиях до 2030 года

И увеличит затраты на науку
Президент России Владимир Путин выдвинул цель обеспечить вхождение страны в число 10 лидеров мирового сообщества по объему научных исследований и разработок к 2030 году. Это одна из ключевых задач, заложенных в указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Россия войдет в десятку лидеров в научных исследованиях до 2030 года

© Ferra.ru

Помимо этого, в документе прописано увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к указанному сроку. Это предполагается достичь, в том числе, за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на данные цели в два раза.

Эти меры направлены на укрепление научного потенциала страны и повышение ее конкурентоспособности в мировом научном пространстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#наука
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#исследования
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#разработка