Россия войдет в десятку лидеров в научных исследованиях до 2030 года

Помимо этого, в документе прописано увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к указанному сроку. Это предполагается достичь, в том числе, за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на данные цели в два раза.

Эти меры направлены на укрепление научного потенциала страны и повышение ее конкурентоспособности в мировом научном пространстве.