Россия войдет в десятку лидеров в научных исследованиях до 2030 года

Опубликовано 07 мая 2024, 20:26
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Россия войдет в десятку лидеров в научных исследованиях до 2030 годаИ увеличит затраты на науку
Президент России Владимир Путин выдвинул цель обеспечить вхождение страны в число 10 лидеров мирового сообщества по объему научных исследований и разработок к 2030 году. Это одна из ключевых задач, заложенных в указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
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Помимо этого, в документе прописано увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к указанному сроку. Это предполагается достичь, в том числе, за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на данные цели в два раза.
Эти меры направлены на укрепление научного потенциала страны и повышение ее конкурентоспособности в мировом научном пространстве.