Опубликовано 25 апреля 2026, 20:30
Россия вошла в четвёрку стран с полным циклом производства турбореактивных двигателей

Об этом рассказал Михаил Ковальчук
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия — одна из четырёх стран мира, наряду с США, Великобританией и Францией, способных самостоятельно обеспечить полный цикл производства турбореактивных двигателей для авиации. По его словам, импортозамещение в авиационной сфере в значительной мере завершено, а РФ может создавать современный самолёт от начала до конца без иностранной кооперации.
© Council.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Ковальчук подчеркнул, что любой Boeing или Airbus производят десятки стран в кооперации, а Россия вынуждена делать всё сама, но это стало возможным благодаря решениям президента и работе правительства. Особую роль он отвёл Рыбинску как научно-промышленному кластеру, где расположен завод ОДК «Сатурн», профильный университет и предприятия, связанные с судостроением.

По словам главы Курчатовского института, страна сохранила советскую базу и перешла на новый уровень, а теперь задача — определить технологическое лидерство и независимость. Сформирована единая научно-техническая политика с участием ведущих учреждений, властей и технологических гигантов. В некоторых сегментах Россия производит «больше, чем весь мир».

«Мы являемся единственной страной в мире, которая может полностью, от начала до конца, разработать и сделать современный самолёт. Любой Boeing или Airbus, у них десятки стран в кооперации. Мы вынуждены, но делаем это сами», — отметил Михаил Ковальчук.