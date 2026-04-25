Россия вошла в четвёрку стран с полным циклом производства турбореактивных двигателей

Ковальчук подчеркнул, что любой Boeing или Airbus производят десятки стран в кооперации, а Россия вынуждена делать всё сама, но это стало возможным благодаря решениям президента и работе правительства. Особую роль он отвёл Рыбинску как научно-промышленному кластеру, где расположен завод ОДК «Сатурн», профильный университет и предприятия, связанные с судостроением.

По словам главы Курчатовского института, страна сохранила советскую базу и перешла на новый уровень, а теперь задача — определить технологическое лидерство и независимость. Сформирована единая научно-техническая политика с участием ведущих учреждений, властей и технологических гигантов. В некоторых сегментах Россия производит «больше, чем весь мир».

«Мы являемся единственной страной в мире, которая может полностью, от начала до конца, разработать и сделать современный самолёт. Любой Boeing или Airbus, у них десятки стран в кооперации. Мы вынуждены, но делаем это сами», — отметил Михаил Ковальчук.