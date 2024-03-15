Россия вошла в топ-10 стран по использованию ИИ

По словам Максима Решетникова, уровень внедрения искусственного интеллекта в экономике страны достиг 31,5%, что свидетельствует о его значительной роли в бизнесе и государственном управлении. Министр также подчеркнул, что за последние два года этот показатель вырос в полтора раза.

Для тех, кто еще не внедрил искусственный интеллект, важно создавать стимулы и развивать рынок соответствующих решений. Также необходимо активно развивать фундаментальную науку, методы расчетов для нейронных сетей и новые методы оптимизации вычислений, добавил Министр экономического развития РФ.