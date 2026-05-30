Россия вошла в топ-10 стран по объему научных исследований

По данным за 2025 год, также зафиксирован рост числа молодых ученых, увеличилось количество патентных заявок и научных публикаций. Отдельно отмечен рост использования отечественных технологий в реальном секторе экономики. В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» опубликованы ключевые результаты работы.

Число публикаций в журналах «Белого списка» первого и второго уровня превысило 87 тысяч. Подано около 37 тысяч заявок на патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В экономике используется более 200 тысяч российских технологий, отметил Чернышенко.

В обсуждении приняли участие представители Министерства науки и высшего образования, Министерства здравоохранения, Российской академии наук, Министерства культуры, управления президента РФ по научно-образовательной политике, а также Центра научно-технологического развития при правительстве РФ.