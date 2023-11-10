Россия впервые с 1994 года представят самолет Ил-76 на международной выставке

Россия впервые с 1994 года представят самолет Ил-76 на международной выставкеКоторая пройдет с 13 по 17 ноября
Госкорпорация Ростех представит около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023. На выставке будет представлена тяжелая транспортная авиация, включая тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который впервые будет представлен за рубежом с 1994 года. Это событие станет главной премьерой выставки.
Также будут представлены модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М и укороченный 5,56-мм автомат Калашникова АК-19.
Выставка, организованная «Рособоронэкспортом», будет включать продукцию таких компаний, как Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Росэлектроника», концерн «Калашников», «Высокоточные комплексы», КРЭТ и другие холдинги Ростеха. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.
Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, подчеркнул важность участия в мероприятии для демонстрации достижений отечественной авиационной промышленности и установления контактов с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока.