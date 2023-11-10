Россия впервые с 1994 года представят самолет Ил-76 на международной выставке

Также будут представлены модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М и укороченный 5,56-мм автомат Калашникова АК-19.

Выставка, организованная «Рособоронэкспортом», будет включать продукцию таких компаний, как Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Росэлектроника», концерн «Калашников», «Высокоточные комплексы», КРЭТ и другие холдинги Ростеха. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.

Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, подчеркнул важность участия в мероприятии для демонстрации достижений отечественной авиационной промышленности и установления контактов с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока.