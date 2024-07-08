Россия выпустит первый высокоскоростной электропоезд в 2027 году

Планируется производство 43 электропоездов по финансовой модели, из которых 41 будут приобретены по контракту с ГТЛК. «Уральские локомотивы» активно вовлечены в технологические процессы создания высокоскоростных поездов, с серьезной модернизацией производственного комплекса и строительством новых объектов, отметил Антон Зубихин.

Первые элементы новых поездов начнут создавать уже в текущем году, а первые два эксплуатационных состава должны поступить в эксплуатацию до конца марта 2028 года. Создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом, а в планах — развертывание пяти подобных трасс по всей стране.