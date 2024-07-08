Россия выпустит первый высокоскоростной электропоезд в 2027 году

Опубликовано 08 июля 2024, 16:06
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Россия выпустит первый высокоскоростной электропоезд в 2027 годуА в 2028 году получит сертификат соответствия
Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет произведен в 2027 году и получит сертификат соответствия к 2028 году. Об этом заявил заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин в интервью РИА Новости.
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Планируется производство 43 электропоездов по финансовой модели, из которых 41 будут приобретены по контракту с ГТЛК. «Уральские локомотивы» активно вовлечены в технологические процессы создания высокоскоростных поездов, с серьезной модернизацией производственного комплекса и строительством новых объектов, отметил Антон Зубихин.
Первые элементы новых поездов начнут создавать уже в текущем году, а первые два эксплуатационных состава должны поступить в эксплуатацию до конца марта 2028 года. Создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом, а в планах — развертывание пяти подобных трасс по всей стране.