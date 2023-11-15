Россия вышла на первое место в мире по дешевизне 100 Мбит/c домашнего интернета

По данным Picodi, предложения безлимитного оптоволоконного интернета без дополнительных услуг, таких как телевидение или мобильный интернет, были рассмотрены в исследовании. Скорость 100 Мбит/с является наиболее популярной в прайс-листах операторов - 74 из 85 провайдеров предлагают именно эту скорость.

Самая высокая цена за эту скорость зарегистрирована в Норвегии (в среднем 79,4 $ в месяц), а наименьшая - в России (5,6 $/мес.), Украине (6,1 $/мес.) и Румынии (6,4 $/мес.). Страны, в которых интернет со скоростью 100 Мбит/с стоит менее 30 $ в месяц, включают Кыргызстан, Армению, Узбекистан и Азербайджан с соответственными ценами 13,4 $/мес., 17,3 $/мес., 17,6 $/мес. и 27,9 $/мес. Грузия отметилась ценой в среднем 37,2 $ в месяц за такое соединение.