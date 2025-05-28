Россия заменит батискафы «Мир» новым аппаратом

Опубликовано 28 мая 2025, 17:301 мин.
Россия заменит батискафы «Мир» новым аппаратомПрототип уже ждет финансирования
Россия готовится к созданию нового глубоководного аппарата, который должен прийти на смену батискафам «Мир». По словам главы Российской академии наук (РАН), проект уже существует и может быть реализован в течение трех-четырех лет — если будет одобрено финансирование.
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Новая разработка рассчитана на работу на глубине до 6 километров. Это делает ее достойным продолжением программы «Мир», аппараты которой были введены в эксплуатацию еще в 1987 году и с тех пор активно использовались для глубоководных исследований.
Батискафы «Мир-1» и «Мир-2» были построены по заказу Академии наук СССР совместно с финской компанией Rauma Repola. Они успешно прошли испытания в Атлантике, погрузившись на глубину более 6 тысяч метров, и стали одними из немногих обитаемых аппаратов, способных достигать таких глубин.