Россия заменит немецкий Bosch на белорусском тракторе МТЗ

Ранее в 2021 году рынок гидравлики в России на 92% состоял из импортных компонентов, по данным исследований Минпрома РФ и ФГУП "НАМИ". Уход иностранных компаний с рынка создал трудности для отечественных и белорусских производителей спецтехники, включая сельскохозяйственную и дорожно-строительную.

Генеральный директор "Саратовдизельаппарат" Виталий Цыванюк отметил, что предприятию удалось быстро решить проблему с поставками, и в ближайшее время начнется поставка опытно-промышленной партии гидравлических клапанов для МТЗ. Эти компоненты будут протестированы, а в следующем году начнется их серийное производство.