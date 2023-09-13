Россия запатентовала милливольтметр для измерения напряжения

Россия запатентовала милливольтметр для измерения напряженияC помощью милливольтметра можно контролировать уровень шума на выходе усилителя трактов
В России разработали и запатентовали милливольтметр для измерения напряжения в высокочувствительных устройствах.
© Ferra
Разработкой занимались Специалисты НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Устройство применяется в высокочувствительных приемниках, локаторах и дальномерах, в подобных устройствах уровень шума имеет принципиальное значение.
C помощью милливольтметра можно контролировать уровень шума на выходе усилителя трактов, а также поддерживать уровень. Прибор может работать как самостоятельный электронный узел или в составе других электронных узлов.
От существующих аналогов наш милливольтметр отличается оригинальным запатентованным методом оценки среднеквадратического значения напряжения шума. Разработка по своим функциональным характеристикам превосходит отечественные устройства. Такие высокие результаты – заслуга наших специалистов. Они регулярно расширяют патентный портфель института и создают новые приборы, которые приносят пользу не только предприятию, но и помогают развивать промышленность и науку.