Россия запатентовала милливольтметр для измерения напряжения

Разработкой занимались Специалисты НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Устройство применяется в высокочувствительных приемниках, локаторах и дальномерах, в подобных устройствах уровень шума имеет принципиальное значение.

C помощью милливольтметра можно контролировать уровень шума на выходе усилителя трактов, а также поддерживать уровень. Прибор может работать как самостоятельный электронный узел или в составе других электронных узлов.