Россия запатентовала роботизированную технологию обслуживания орбитальной станции

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что к 2030 году планируется поэтапно развернуть новую российскую орбитальную станцию, которая станет первой в мире платформой-дроном с роботизированным обслуживанием.

Разработка уже получила патент и представляет собой уникальное решение отечественной науки и техники. Апробация технологии на РОС позволит использовать этот опыт в лунной программе, что расширит возможности России в космосе.

Согласно планам, развертывание РОС начнется с запуска научно-энергетического модуля (НЭМ) в конце 2027 года. До 2030 года к нему добавят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, формируя основное ядро станции. Второй этап — расширение станции за счет стыковки двух дополнительных модулей — запланирован на период с 2031 по 2033 годы.