Россия запланировала испытания сверхтяжелой ракеты на 2033 году

Опубликовано 12 апреля 2024, 15:34
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Россия запланировала испытания сверхтяжелой ракеты на 2033 годуНа космодроме Восточный
Вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, сообщил о планах по выходу на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) в 2033 году.
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Этот проект будет реализован в рамках федеральной программы «Космическая деятельность России» на период с 2025 по 2035 годы. Работы по созданию комплекса будут проводиться на космодроме Восточный.
По словам Дениса Мантурова, паспорт федерального проекта был утвержден решением управляющего совета программы «Космическая деятельность России» в 2023 году. Ожидается, что бюджетное финансирование этого проекта составит примерно 600 миллиардов рублей.
Реализация данного проекта позволит России укрепить свои позиции в космической сфере в области разработки и запуска сверхтяжелых ракет.