Россия запланировала испытания сверхтяжелой ракеты на 2033 году

Этот проект будет реализован в рамках федеральной программы «Космическая деятельность России» на период с 2025 по 2035 годы. Работы по созданию комплекса будут проводиться на космодроме Восточный.

По словам Дениса Мантурова, паспорт федерального проекта был утвержден решением управляющего совета программы «Космическая деятельность России» в 2023 году. Ожидается, что бюджетное финансирование этого проекта составит примерно 600 миллиардов рублей.

Реализация данного проекта позволит России укрепить свои позиции в космической сфере в области разработки и запуска сверхтяжелых ракет.