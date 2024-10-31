Россия запустит цифровой профиль для иностранцев в 2025 году

Цифровой профиль позволит иностранным гражданам пройти все необходимые проверки и получить документы для въезда и работы в России заранее. В нем будут содержаться данные о владении русским языком и знании истории России, что важно для трудовой деятельности в РФ. Омельчук подчеркнул, что это облегчит процесс адаптации и позволит решить множество административных задач.

Кроме того, создается платформа, на которой иностранцы смогут изучить русский язык и пройти необходимые экзамены онлайн. Новые технологии прокторинга обеспечат честность сдачи тестов, что усилит доверие к системе.

Омельчук также отметил, что цифровой профиль откроет возможность для поступления иностранных студентов в российские вузы онлайн, по аналогии с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» для поступающих из российских регионов.