В России
Опубликовано 31 октября 2024, 19:04
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Россия запустит цифровой профиль для иностранцев в 2025 году

Система упростит въезд и работу иностранных граждан
В 2025 году в России планируют запустить цифровой профиль для иностранцев в пилотном режиме, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на конференции «Цифровые международные отношения 2024» в МГИМО.
Россия запустит цифровой профиль для иностранцев в 2025 году

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Цифровой профиль позволит иностранным гражданам пройти все необходимые проверки и получить документы для въезда и работы в России заранее. В нем будут содержаться данные о владении русским языком и знании истории России, что важно для трудовой деятельности в РФ. Омельчук подчеркнул, что это облегчит процесс адаптации и позволит решить множество административных задач.

Кроме того, создается платформа, на которой иностранцы смогут изучить русский язык и пройти необходимые экзамены онлайн. Новые технологии прокторинга обеспечат честность сдачи тестов, что усилит доверие к системе.

Омельчук также отметил, что цифровой профиль откроет возможность для поступления иностранных студентов в российские вузы онлайн, по аналогии с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» для поступающих из российских регионов.