Россия запустит экспериментальные спутники связи этим летом

Опубликовано 03 июня 2025, 11:121 мин.
Россия запустит экспериментальные спутники связи этим летомНовые аппараты протестируют технологии
Летом 2025 года на орбиту отправятся два новых спутника связи — «Геоскан-4» и «Геоскан-5». Их запустят компании «Геоскан» и «Спутниковая система «Гонец», которая входит в «Роскосмос». Аппараты созданы в формате кубсатов — компактных спутников размером 3 юнита.
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Основная задача спутников — тестирование технологий пакетной передачи данных. Эти системы востребованы в удаленном мониторинге, персональной связи и интернете вещей (IoT). На борту аппаратов установлены приемопередатчики системы «Гонец».
«Геоскан» разрабатывает универсальные спутниковые платформы, которые можно адаптировать под разные задачи. Совместная работа с «Гонцом» позволит объединить технологии и в перспективе создать современную группировку спутников связи.
Как отмечают в компаниях, это инновационный подход к построению орбитальных систем. Особое внимание уделяется эффективному использованию спутников на разных орбитах.