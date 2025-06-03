Россия запустит экспериментальные спутники связи этим летом

Основная задача спутников — тестирование технологий пакетной передачи данных. Эти системы востребованы в удаленном мониторинге, персональной связи и интернете вещей (IoT). На борту аппаратов установлены приемопередатчики системы «Гонец».

«Геоскан» разрабатывает универсальные спутниковые платформы, которые можно адаптировать под разные задачи. Совместная работа с «Гонцом» позволит объединить технологии и в перспективе создать современную группировку спутников связи.

Как отмечают в компаниях, это инновационный подход к построению орбитальных систем. Особое внимание уделяется эффективному использованию спутников на разных орбитах.