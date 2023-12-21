Россия запустит первую серийную газовую турбину в Краснодарском крае

Мантуров подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран в мире, способных производить газотурбинные силовые установки. Страна активно увеличивает выпуск таких двигателей как для военной, так и гражданской авиации, в том числе для транспортных средств.

Кроме этого, по словам Мантурова, Россия развивает линейку дизельных и газопоршневых двигателей, на что выделены займы Федеральным резервным фондом на сумму 30 миллиардов рублей. По планам, к 2027 году предприятия «Трансмашхолдинг» и группа «Синара» должны выпускать до 800 среднеоборотных и 400 высокооборотных двигателей ежегодно. Они будут использоваться в различных сферах, включая энергетику, транспорт и судостроение.