Россия запустит спутники для прогноза магнитных бурь и землетрясений

Специалисты из Института космических исследований (ИКИ) РАН объяснили, что спутники будут оснащены разнообразными приборами для мониторинга процессов в ионосфере — слое атмосферы Земли от 50 до 2000 км над ее поверхностью. Эти устройства будут собирать данные о свободных электронах, ионах и других частицах, образующихся под воздействием ультрафиолетового излучения и космических лучей.

Спутники будут отправлены на орбиту в парах, синхронно двигаясь с Солнцем, чтобы эффективно мониторить различные сектора околоземного пространства. Ожидается, что данные, собранные электронными исследовательскими устройствами, помогут ученым лучше понять влияние солнечной активности и геомагнитных бурь на нашу планету и ее технические системы, такие как навигация и связь.

Эти спутники также будут оснащены новыми телескопами-коронографами, которые помогут специалистам рано обнаруживать выбросы солнечной плазмы и предсказывать их воздействие на ионосферу Земли. Это важный шаг в обеспечении безопасности как для космических миссий, так и для современных технологий на Земле.