Россиян начали обманывать через приложения с удаленным доступом

Чаще всего жертве звонят и под предлогом записи к врачу или передачи показаний счетчиков просят установить некое «официальное» приложение. На деле это программа, дающая полный контроль над устройством пользователя. Как только человек соглашается и устанавливает программу, мошенники получают доступ ко всем данным на телефоне, включая банковские приложения и счета. В результате с карты могут быть списаны все средства.

По данным МВД, настоящие сотрудники госорганов, медучреждений и коммунальных служб не требуют через телефон или электронную почту устанавливать какие-либо приложения.