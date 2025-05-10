Россиян начали обманывать через приложения с удаленным доступом

Опубликовано 10 мая 2025, 09:251 мин.
Россиян начали обманывать через приложения с удаленным доступомМошенники крадут деньги, выдавая приложения за официальные
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники выманивают у россиян деньги и личные данные через приложения с функцией удаленного доступа. Преступники представляются сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, а также госструктур, таких как «Госуслуги» или даже полиция.
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Чаще всего жертве звонят и под предлогом записи к врачу или передачи показаний счетчиков просят установить некое «официальное» приложение. На деле это программа, дающая полный контроль над устройством пользователя. Как только человек соглашается и устанавливает программу, мошенники получают доступ ко всем данным на телефоне, включая банковские приложения и счета. В результате с карты могут быть списаны все средства.
По данным МВД, настоящие сотрудники госорганов, медучреждений и коммунальных служб не требуют через телефон или электронную почту устанавливать какие-либо приложения.