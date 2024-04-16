Россиян научат продвигать фермерскую продукцию силами ИИ

В рамках проекта участники получат доступ к обучающим активностям, смогут встретиться с опытными менторами платформы «Я в Агро» и освоить работу с сервисом на основе искусственного интеллекта.

Платформа «Я в Агро» Россельхозбанка запустила новый сервис, основанный на нейросетях, для создания контента о сельском хозяйстве и его продвижения среди молодежи. Новая система способна генерировать как рекламный, так и информационный контент, который позволяет привлечь внимание к преимуществам работы в агропромышленной сфере. Для повышения качества контента Россельхозбанк предлагает обучение студентов и будущих специалистов сельского хозяйства работе с этим инновационным инструментом.

Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, отметила, что целью проекта является помощь молодым специалистам в освоении современных технологий и методов продвижения аграрной отрасли. Россельхозбанк совместно с экспертами стартапа AI Disraeli разработал сервис, который позволяет создавать креативный контент для предприятий сельского хозяйства с использованием искусственного интеллекта.