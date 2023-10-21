Россиян предупредили, что мошенники вновь пытаются обналичить деньги на кассах

Аргументируя свою просьбу неотложной потребностью в наличных деньгах и отсутствием близкого банкомата, они предлагают затем вернуть сумму наличными. Клиенты на кассе, принимая это предложение, часто не подозревают о мошенничестве, так как их покупки действительно оплачены, а сумма возвращена наличными, добавила Елена Кудерко.

Однако, на самом деле, мошенники используют чужие карты, что создает проблемы для владельцев этих карт.

По словам адвоката, чаще всего карты либо крадут, либо совершают оплату с карты, о которой владелец не подозревает. Это облегчается упрощенными банковскими программами, позволяющими получить кредитные карты на небольшие суммы. Поэтому человек, которому мошенники предложили оплатить покупку, узнает о мошенничестве лишь позже, когда действия с его картой уже засняты камерами магазина.