Россиян предупредили о кражи данных со смартфона через зарядку в авто

Россиян предупредили о кражи данных со смартфона через зарядку в автоНапример, паролей от соцсетей
Преподаватель кафедры "Защита информации" РТУ МИРЭА, Василий Шутов, предупреждает о возможности кражи данных со смартфона через зарядное устройство в автомобиле. Он объясняет, что злоумышленники могут использовать USB-порты или специальные программные коды в кабелях для доступа к личной информации на гаджете, пишет агентство "Прайм".
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Шутов подчеркивает, что такая угроза не только связана с портами зарядных устройств, но и с электроникой автомобилей. Он предупреждает о потенциальной возможности доступа к личным данным, включая пароли от соцсетей и банковских счетов.
Несмотря на теоретическую возможность таких атак, фактических случаев кражи данных через зарядку в автомобиле не зафиксировано. Однако эксперт рекомендует использовать "no data cable" для зарядки устройств, лишенный возможности передачи данных, для тех, кто опасается подобных ситуаций.