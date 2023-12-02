Россиян предупредили о кражи данных со смартфона через зарядку в авто

Шутов подчеркивает, что такая угроза не только связана с портами зарядных устройств, но и с электроникой автомобилей. Он предупреждает о потенциальной возможности доступа к личным данным, включая пароли от соцсетей и банковских счетов.

Несмотря на теоретическую возможность таких атак, фактических случаев кражи данных через зарядку в автомобиле не зафиксировано. Однако эксперт рекомендует использовать "no data cable" для зарядки устройств, лишенный возможности передачи данных, для тех, кто опасается подобных ситуаций.